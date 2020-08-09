  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:33:22 -
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor

MOSKOVA (AA) - Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a tarifeli ve charter uçuşlar yarından itibaren başlıyor.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatıldığı hatırlatıldı.

Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin 1 Ağustos'tan bu yana söz konusu hatlarda 128 uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 38 bin 500 yolcunun taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a da doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı hatırlatılırken, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi...
İP'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması
Gündem

İP'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde de olmadıklarını belirtti.

Melih Gökçek'ten olay paylaşım!
Ekonomi

Melih Gökçek'ten olay paylaşım! "Beceriksiz hükümet(!) Diğer hükümetler gibi yerinde saysaydın ya"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hükümetin ekonomi politikasını hedef alanları, Merkez Bankası'nın altın rezervlerine y..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı