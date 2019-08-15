Rusya'da uçak kuş sürüsüne çarptı! Yaralılar var Rusya'da bir uçak kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Meydana gelen olayda 23 kişi yaralandı.

Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Ural Havayolları'na ait uçak, 226 yolcusu ile acil iniş yapmak zorunda kaldı. Moskova Zhukovksy Havalimanı yetkilileri, uçakta bulunan 23 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.