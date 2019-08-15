Rusya'da uçak kuş sürüsüne çarptı! Yaralılar var
Rusya'da bir uçak kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Meydana gelen olayda 23 kişi yaralandı.15 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığını açıkladı.
Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Ural Havayolları'na ait uçak, 226 yolcusu ile acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Moskova Zhukovksy Havalimanı yetkilileri, uçakta bulunan 23 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
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