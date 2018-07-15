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Rusya yetkilerini Katar'a devretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası düzenleme yetkilerini, 2022’deki bir sonraki turnuvaya ev sahipliği yapacak Katar’ın Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’ye devretti.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:28
Rusya yetkilerini Katar'a devretti

Kremlin’de düzenlenen devir töreninde, Rusya lideri Putin, Dünya Kupası düzenleme yetkilerini temsil eden ve 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde de kullanılacak beyaz ve kırmızı renklerden oluşan futbol topunu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya teslim etti, Infantino da bu topu Katar Emiri el Sani’ye verdi.

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Törende Rus lider Putin, ülkesinin 2018 Dünya Kupası’na başarılı bir biçimde ev sahipliği yapmış olmasından gurur duyduğunu söyledi. Putin, yaptığı konuşmada, Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle gurur duyduğunu belirterek, "Dünya Kupası sona eriyor. Bu harika sporun hayranları için yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Organizasyonla ilgili deneyimlerini Katar’la paylaşmaya hazır olduklarını da ifade eden Rusya lideri, bu seneki tunuvada çeyrek finale kadar çıkan Rus takımından 2022’deki Dünya Kupası’nda çok daha iyi bir performans beklediğini de belirtti.

Putin ayrıca, organizasyon için dünyanın her yerinden Rusya'ya gelen futbolseverleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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Infantino ise törende bu sene düzenlenen Dünya Kupası’nın ev sahibi olan ‘Rusya’ya herkesin aşık olduğunu’ ifade edip Rusça olarak, “Rusya’yı seviyorum (Ya Lyublu Rossiyu)” dedi.

Daha önce Rusya’dakini ‘bugüne kadar düzenlenmiş en iyi Dünya Kupası’ olarak tanımlayan FIFA Başkanı ayrıca, “Bundan dört yıl sonra Katar’a da aşık olacağımızdan eminim” diye ekledi.

2018 Dünya Kupası’nın final maçı Fransa ve Hırvatistan arasında TSİ 18.00’de Moskova’daki Lujniki stadyumunda oynanacak.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:28
  1. Dünya Kupası
  2. Putin
  3. Katar Emiri el Sani
  4. FIFA Başkanı Gianni Infantino
  5. 2018 Dünya Kupası
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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