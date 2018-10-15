Rusya - Türkiye maçındaki güvercinlerin sırrı anlaşıldı

Artem Dzyuba, maçın ardından ''Sahanın her yerindeydiler. Bazen topa vurmaya bile çalışıyorlardı. Çok ilginçti... Belki zemin çok sert diye gelmiş olabilirler.'' diye konuştu.

Teknik direktör Stanislav Çerçesov ise ''Güvercinler bize Türkiye karşısında şans getirdi.'' dedi. Çerçesov, ''45 bin Rus taraftar ile birlikte güvercinler de bizi destekledi. Güvercinler iyiye işarettir, şans getirir.'' diyerek Türkiye maçının gizli kahramanlarını övdü.

Sochi Stadyumu'nun deniz seviyesinde olması nedeniyle güvercinlerin bol bol stadyum içine girdiği belirtiliyor. Stadyum ile deniz arasında çok kısa bir mesafe bulunuyor.

Rusya - Türkiye maçında zaman zaman kuşların topa doğru uçması dikkat çekmişti. Güvercinler, maçın başından beri stadyumdan ayrılmadı ve renkli görüntüler oluşturdu. Dünya Kupası'nda Rusya, Sochi'de Hırvatistan'a elenmişti. Teknik direktörleri de maç öncesi ''Burası bizim için kötü anıların olduğu yer'' açıklamasından sonra Rusya'ya teselli güvercinlerden geldi...