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Aktüel Rusya Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Balakin Sakarya'da:
Aktüel

Rusya Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Balakin Sakarya'da:

"İki bölge arasında ileride güzel iş birlikleri olabilir diye düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:41:00 -
Rusya Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Balakin Sakarya'da:

SAKARYA (AA) - Rusya Nijniy Novgorod Bölgesi Sanayi Ticaret ve Girişimcilik Bakan Yardımcısı Vladimir Balakin, Sakarya ve kendi bölgeleri arasında verimli iş birlikleri kurulabileceğini söyledi.

Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) tarafından Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Balakin, Nijniy Novgorod'un Rusya'nın önde gelen 10 bölgesinden biri olduğunu belirterek, bölgenin yatırımları ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Balakin, Sakarya'daki ekolojik durumun yatırımcılar için önemli sebepler arasında olduğunu söyledi.

Bölgelerinin Rusya'nın bilim başkenti olduğunu belirten Balakin, "İki bölge arasında ileride güzel iş birlikleri olabilir diye düşünüyorum. Sizlere kaliteli ve düşük fiyatlı ürünler sunmak isteriz. Sizin tarafınızdan da böyle teklifler bekliyoruz. Umarım verimli iş birlikleri yapabiliriz." dedi.

ÜTİK Başkanı Özkan Pınar da Sakarya ile Nijniy Novgorod Bölgesi'nde birlikte iş yapabilinecek birçok sektör olduğunu söyledi.

Pınar, "Çin'in oluşturduğu boşluğu birlikte doldurabiliriz. Ürünlerimiz ve ham maddelerimiz var, sizin elinizde büyük sanayi tesisleri var. Birinci önceliğimiz Nijniy Novgorod ile üretim yapmak. Otomotiv ve savunma sanayi alanında üretim yapmak istiyoruz. Nijniy Novgorod Bölgesi insanına burada konut satmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantının ardından katılımcı iş insanlarıyla iki bölgede yapabilecekleri yatırımlar hakkında görüşen Balakin, daha sonra Sakarya'daki bazı fabrikaları ziyaret etti.


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