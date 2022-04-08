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Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:27:00 -
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası'ndan kritik bir faiz indirim kararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti. Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti.

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası'nın takvimde yer alan toplantısından saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut başkan Nabiullina'yı yeniden aday göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.

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