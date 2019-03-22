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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 7,75 seviyesinde tuttu

22 Mart 2019 Cuma 14:11
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, ülkedeki enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,75 seviyesinde tutma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkedeki KDV oranının artırılması nedeniyle enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Dış risklerin geleceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, 2019’da Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ile 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Petrol fiyatlarında 2019 tahmini 55 dolardan 60 dolara yükseltilirken, yıllık enflasyonun 18 Mart itibarıyla yüzde 5,3 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen, 2019’da küresel petrol arzının talebi aşacağına yönelik risklerin ise yüksek bir şekilde devam ettiğine işaret edildi.

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla ülkedeki KDV oranını yüzde 18'den 20'ye çıkarmıştı.

2015 yılının başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Mart 2018'de politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:11
  1. Enflasyon
  2. faiz
  3. petrol
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