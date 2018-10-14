Rusya mağlubiyeti İsveç basınında
A Milli Futbol Takımımızın, Rusya'ya 2-0 mağlup olması, İsveç basınında büyük yankı uyandırdı.14 Ekim 2018 Pazar 23:08
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.
Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen, ''Skor, İsveç için kabus'' başlığını atarken, Türkiye'nin İsveç'e yenilmesinin ardından İsveç'in liderlik şansının zora girdiği belirtildi.
''Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı'' başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı." ifadesi kullanıldı.
YORUM YAZ