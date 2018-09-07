Rusya maçında şok! Milli Takıma ceza gelebilir
UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Türkiye-Rusya maçında taraftarın yoğun desteği maça damga vurdu. Taraftarlar, A Milli Takıma büyük destek verirken, zaman zaman atılan konfetiler saha içerisinde zor anlar yaşanmasına neden oldu.07 Eylül 2018 Cuma 22:48
UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Türkiye-Rusya maçında taraftarın yoğun desteği vardı. Seremoni ile maçın başlama düdüğü arasında çok kısa bir süre olduğu için gerekli temizlikler yapılamazken mücadele sahadaki konfetiler eşliğinde başladı.
Hem Türk hem de Rus futbolcular, sahadaki konfetiler nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar.
UEFA'nın atılan konfetiler nedeniyle Türkiye'ye ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.
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