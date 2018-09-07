Rusya maçında şok! Milli Takıma ceza gelebilir

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Türkiye-Rusya maçında taraftarın yoğun desteği vardı. Seremoni ile maçın başlama düdüğü arasında çok kısa bir süre olduğu için gerekli temizlikler yapılamazken mücadele sahadaki konfetiler eşliğinde başladı.

Hem Türk hem de Rus futbolcular, sahadaki konfetiler nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar.

UEFA'nın atılan konfetiler nedeniyle Türkiye'ye ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.