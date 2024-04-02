Rusya, Golan Tepeleri'ne ek askeri polis karakolu konuşlandırmıştı! Dışişlerinden flaş açıklama

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçilik binasını bombaladı. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlığı'nın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Rıza Zahedi öldü. Bombardımanda can kaybının 8'e yükseldi. Olayın ardından Rusya da harekete geçti.

GOLAN TEPELERİ'NE EK ASKERİ KARAKOL KONUŞLANDIRILDI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada, Golan Tepelerindeki durumla ilgili bilgi verdi.

Popov, “Golan Tepeleri bölgesinde, İsrail ordusu ile Suriye arasındaki ayrım bölgesinin ‘Bravo’ hattındaki durumun izlenmesi kapsamında, ek olarak bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer ver verdi.

Açıklamada, bu karakolun taraflar arasındaki çatışmaların sona ermesi durumunun uygunluğunu takip edeceği ifade edildi.

"İSRAİL’İN SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğuna yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

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"DİPLOMATİK TESİSLERE YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dokunulmazlığı Viyana Sözleşmesine göre güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"İSRAİL BU TÜR SALDIRGAN EYLEMLERİNİ DURDURMALI"

İran Konsolosluğuna yapılan saldırının sivil halk arasında kitlesel ölüm riski yüksek olan yoğun nüfuslu bir bölgede yapıldığına işaret edilen açıklamada, “İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in bu tür saldırgan eylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bu olay karşısında uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin pozisyonlarını açıkça belirtmeleri ve bu eylemlere ilişkin uygun bir hukuki değerlendirme sunmalarının gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, “İsrail yönetimini, Suriye ve diğer komşu ülkelerde, tüm bölge genelinde son derece tehlikeli sonuçlar doğuran provokatif askeri eylemler uygulamasından ısrarla vazgeçmeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

NELER OLDU?

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.