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Rusya: Cevap hakkımızı saklı tutuyoruz!

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Klintseviç, ABD’nin Polonya’ya güçlerini sevk etmesi durumunda Rusya’nın yanıt verme hakkını elinde bulundurduğunu söyledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29
Rusya: Cevap hakkımızı saklı tutuyoruz!

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in ABD’nin Batı Avrupa’dansa güçlerini Polonya’ya sevk etmesinin Rusya için daha "caydırıcı" olacağı sözleri ile ilgili Sputnik’e konuşan Klintseviç, Washington’ın Orta Menzili Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiği bir ortamda, bunun Avrupa’nın doğusundaki gerginliği artıracağını ifade etti.

Klintseviç, "Biz Rusya olarak her türlü gidişata hazırız. Karşı tedbir almaya yönelik hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell bu ay daha önce Washington’ın, NATO çerçevesindeki harcama sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Almanya’daki bazı güçlerini Polonya’ya sevk etmeyi düşündüğünü söylemişti.

ABD'DEN POLONYA'YA PATRIOT

ABD Başkanı Donald Trump da haziranda Varşova ile Polonya’daki ABD güçlerini artırma yönünde görüşmeler yaptıklarını belirtmişti.

Anlaşmanın ilk etabında, ABD Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi temin edecek. Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad bölgesi yakınlarına konuşlandırılacak.

KAYNAK: SPUTNİK 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29
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