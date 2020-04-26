Rus uzmandan akıllı telefon uyarısı: Koronavirüs kaynağı olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ortamında akıllı telefonların kullanılmasının fiziksel ve zihinsel sağlık için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Rus uzman Sadıkov, telefon yüzeylerinin her şeyden önce enfeksiyon için üreme alanına dönüşebildiğini vurguladı.

Plehanov Ekonomi Üniversitesi yapay zeka, nöroteknoloji ve iş analizleri laboratuvar yöneticisi Timur Sadıkov, Prime ajansına verdiği demeçte Kovid-19 pandemisi ortamında akıllı telefonları kullanmanın tehlikeli yanlarını değerlendirdi. Sadıkov, akıllı telefonların her şeyden önce enfeksiyon için üreme alanına dönüşebildiğine vurgu yaptı.

Rus uzman, “Sürekli olarak bir kişinin elinde olan akıllı telefon, bakteriyel ortam oluşturmakla birlikte muhtemel bir enfeksiyona da neden olabilir, bunun yanı sıra sürekli olarak kullanıcının yüzü ve kulakları ile temas ediyor” diye konuştu.

Oldukça bulaşıcı viral enfeksiyonun yayıldığı ortamda akıllı telefonların sistematik bir şekilde dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlatan Sadıkov, bu işlemin ekran kaplamasını bozmayan izopropil alkol bazlı özel mendiller kullanılarak yapılabileceğinin altını çizdi.

Bulaşıcı hastalık tehlikesinin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların kontrolsüz kullanımının da sağlığa zarar verebileceğine dikkat çeken Sadıkov, böyle bir kullanımdan herkesten çok çocuklarda görme ve dik duruşta bozukluklara yol açabildiğini ifade etti.