Rus paralimpik atletlerin cezası kalktı Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rus atletlerin iki yıldan fazla süren men cezalarının sona erdirilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus atletlerin men cezasını kaldırdı. Almanya'nın Bonn kentinde toplanan komite, 2016 yılının ağustos ayında men cezası alan Rus paralimpik atletlerin cezasının kaldırılmasına karar verdi. Rus paralimpik sporcular, 15 Mart'tan itibaren organizasyonlara katılabilecek. IPC, doping gerekçesiyle 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men edilen Rusya'nın cezasının Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 2018 Kış Paralimpik Oyunları'nda da devamına karar vermişti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA), devlet desteğiyle sistematik doping yapıldığı gerekçesiyle Rusya'nın hiçbir spor branşında olimpiyatlarda yer almaması gerektiği yönünde daha önce yayımladığı tavsiye niteliğindeki rapor, IPC kararında etkili olmuştu.



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