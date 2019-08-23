Rus lider Putin'den orduya talimat: Hazır olun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Amerika Birleşik Devletleri'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatını verdi.

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sert yanıt verdi. Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze denemesi yapmasının dünyanın farklı bölgelerine kullanımı yasak füzeleri sevk etme estiğini gösterdiğini de belirtti. ABD ordusundan füze denemesi ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da bulunan San Nicolas Adası'nda gerçekleştirildiğini vurgulamıştı. 'ABD, INF'den çekilmişti' ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması'ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı. INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu..

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