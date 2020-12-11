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Aktüel Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor
Aktüel

Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

Ankara'da evinde ölü bulunan Verra Chikareva'nın tırnak altından alınan doku örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:38:44 -
Rus güzellik uzmanının ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

ANKARA (AA) - Başkentte Rus güzellik uzmanı Vera Chikareva'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Rus güzellik uzmanı Chikareva'nın (35) cesedi, 7 Aralık Pazartesi komşularının ihbarı üzerine Çankaya İlkbahar Mahallesi'ndeki evine giren polisler tarafından bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşi S.G'nin şiddet uyguladığı iddia edilen kadının ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede eve giren veya çıkan kimseye rastlanmadı.

Bulunduğunda 5 veya 6 günlük olduğu belirlenen Chikareva'nın cesedi üzerindeki ilk otopside herhangi bir kesici veya delici alet yarasına rastlanmazken darp da tespit edilmedi.

Buna rağmen savcılık, Chikareva’nın cinayete mi kurban gittiğini yoksa düşüp kaza sonucu mu öldüğünü belirleyebilmek için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evden toplanan delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Chikareva'nın ölümüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.


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