Rumları tedirgin eden Türk bayraklı gemi! Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı... Bakın kiminmiş

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Rumlar, dün Türk bayraklı gemi korkusu yaşadı. Limasol Limanı’na yanaşan Türk bayraklı geminin akaryakıt aldığı açıklandı.

Rum Radyosu’na açıklamada bulunan Rum Yönetimi Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, geminin yan kısmında devasa bir bayrak bulunduğunu ve bunun bölgede tedirginlik yarattığını hatırlattı.

Gemiyi Türkler Lübnan'a sattı

Rum Bakan, geminin Lübnan bandıralı olduğu, bayrağa rağmen Türk olmadığını açıkladı. Rum Bakan geminin geçen yıl bir Türk şirketten alındığını, bayrağın da o dönemden kaldığını söyledi. Hatzimanoli, "Söz konusu geminin cumartesi günü sadece yakıt ikmali amacıyla Limasol'a demirlediğini ve pazar günü erken saatlerde Lübnan'a yolculuğuna devam ettiğini" belirtti.