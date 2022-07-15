Rum-Yunan cuntasına protesto

Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan Kıbrıslı Türkler, ellerinde "Yunan işgal eder, Türkiye kurtarır", "EOKA eşittir terörist" ve "Yunanistan, Kıbrıs'tan defol" yazılı pankartların yanı sıra Türkiye ve KKTC bayrakları taşıdı.

Göstericiler adına konuşan "Genç Kıbrıs Türkleri" Grubu Başkanı Eren Ramadan, Yunan cuntası ve EOKA milislerinin 1974'te işlediği suçlara dikkati çekmek amacıyla toplandıklarını dile getirdi.

Ramadan, "Yunan ve Kıbrıs Rum hükümetleri, Ada’nın bölünmesine ve mevcut statükoya

neden olan rollerini reddetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Protesto sırasında Kıbrıslı Rum bir kadının ise göstericileri sözlü taciz ettiği ve görüntülerini çektiği görüldü.

Güvenlik amacıyla olay yerinde bulunan polisler, kadını bölgeden uzaklaştırdı.

Rum-Yunan cuntası 1974'te Kıbrıs'ta darbe yaptı

Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te EOKA lideri Sampson, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Rum lider Makarios'a karşı darbe yaparak iktidarı kısa süre ele geçirmiş ve böylece Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kastedilmişti.

Bunun üzerine Türkiye, darbeden 5 gün sonra garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatma kararı almıştı.