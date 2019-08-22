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Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu: Kıbrıs üçe bölünecek

Rum basını, National Geographic'in dünyadaki buzlarının erimesiyle ilgili olarak yaptığı uyarıyı ''Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' şekilde yorumladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'nın bu doğa olayından etkilenmeyeceği öne sürüldü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:13
Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu: Kıbrıs üçe bölünecek

National Geographic, buzulların erimesiyle deniz seviyesinde yükselmenin olacağını açıkladı. Rum basını ise bu haberi 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla verdi.

National Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla verdi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.

Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:13
  1. KKTC
  2. Lefkoşa

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