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Aktüel Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı
Aktüel

Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:41:28 -
Ruanda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke içinde seyahati yasakladı

İSTANBUL (AA) - Ruanda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından ötürü toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası yolculuğu yasakladı.

Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga, basına yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışta önemli etkisinin olduğu tespit edilen şehirler arası yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

Mpunga, "Virüsün yayılmasını önlemek için en az 14 gün boyunca ülke içindeki seyahati durdurma kararı almak zorunda kaldık." dedi.

Tüm toplu etkinlik ve toplantıların da yasaklandığını belirten Mpunga, iş yerlerinin saat 18.00'de kapanacağını ifade etti.

Ülkede kaydedilen virüs kaynaklı 105 ölümün yarıya yakını geçen ay görüldü.

12 milyon nüfuslu ülkede şimdiye dek 8 bin 848 Kovid-19 vakası kaydedildi.

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