  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "konuk hassasiyeti" uyarısı
Aktüel

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "konuk hassasiyeti" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:12:58 -
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "konuk hassasiyeti" uyarısı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşlardan konuk seçimi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlandığı, bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olarak katıldığı anımsatıldı.

Bu kişilerin bir kısmının gün içinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanıymış gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci ve benzeri farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları aktarılan açıklamada, uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Üst Kurula çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı bildirilen açıklamada, programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulunduklarının da görüldüğü belirtildi.

Bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal sorumluluktan uzaklaşıldığı, söz konusu konukların yaptıkları yorumların toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği, bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasını sebebiyet vermektedir. Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumu da söz konusu olabilmektedir. Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
'Great Reset' itirafı! O küreselci
Dünya

'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Covid-19 sonrası dönemi yaşanabilecek gelişmeleri değerlendi. Great Reset itirafından bulunan Sc..
Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay