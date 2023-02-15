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Aktüel RTÜK'ten medya kuruluşlarına teşekkür: İyi ki varsınız
Aktüel

RTÜK'ten medya kuruluşlarına teşekkür: İyi ki varsınız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayını için medya kuruluşlarına teşekkür etti. Şahin, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:46:00 -
RTÜK'ten medya kuruluşlarına teşekkür: İyi ki varsınız

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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