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Ekonomi Royal Halı ihalesi salı günü yapılıyor
Ekonomi

Royal Halı ihalesi salı günü yapılıyor

"Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihaleleri için başvurular 5 Ekim'de sona erecek - İki iktisadi bütünlüğün ihaleleri 6 Ekim Salı günü, pazarlıkları ise 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ve ihaleler kamuoyu ve basına açık olarak yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:53:54 -
Royal Halı ihalesi salı günü yapılıyor

İSTANBUL (AA) - TMSF kayyımlığında yönetilen Royal Halı ve Naksan Plastik ihalesi için başvurular devam ederken ihale ve pazarlık tarihleri de açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Fonun kayyımlığında yönetilen Royal Halı ve Naksan Plastik ihalesi için başvuruların devam ettiği, ulusal ve uluslararası 25 firmanın ihaleye katılım dosyası aldığı belirtildi.

"Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihaleleri için başvuruların 5 Ekim 2020 saat 17.00'de sona ereceği bildirilen açıklamada ihale tarihlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"İhale tarihi, 'Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' için 6 Ekim 2020 saat 11.00, yapılması halinde pazarlık tarihi 9 Ekim 2020 saat 11.00; 'BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' için 6 Ekim 2020 saat 14.30, yapılması halinde pazarlık tarihi 9 Ekim 2020 saat 14.30 olarak belirlendi. İhaleler kamuoyu ve basına açık olarak yapılacak."

Açıklamada ayrıca, kayyım atanılan tarihte kapalı olan şirketlerin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun çabalarıyla ekonomiye kazandırıldığı belirtilerek, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan araştırmasında üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığı belirtildi.

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