ROSATOM, MBIR araştırma reaktörünün kabını tasarım konumuna yerleştirdi

Reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi işlemi, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bulunan Dimitrovgrad kentindeki, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bilim birimi “Bilim ve İnovasyon A.Ş” bünyesinde yer alan RIAR şantiyesinde gerçekleştirildi. Kabın yerleştirilmesi, reaktör kubbesi montajının tamamlanmasını sağlayacağından reaktörün montajındaki en önemli aşamalardan birini teşkil ediyor.

Rosatom’un Bilim ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yuri Olenin konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi, bilim adamları, mühendisler, tasarımcılar ve inşaatçılardan oluşan geniş bir ekibin çalışmalarının önemli bir sonucu olmakla birlikte, MBIR reaktör inşaat projesinde önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. Bu adım bizi reaktör ekipmanının kurulumuna ve devam eden inşaatın tamamlanmasına yaklaştırmaktadır. Reaktör kabının yerleştirilmesi, iki bileşenli nükleer enerji mühendisliği teknolojisi çalışmalarını ve yakıt çevrimini kapatma çabalarımızı ilerletecek gelişmiş bir araştırma altyapısını daha kısa sürede elde edeceğimiz anlamına gelmektedir. Söz konusu adım, güvenli dördüncü nesil nükleer güç santrallerinin hayata geçirilmesini hızlandırmaya yardımcı olacak ve önümüzdeki 50 yıl boyunca çığır açan araştırmaları teşvik edecektir. Hem nötron enerjisi hem de olası araştırma nesneleri açısından mümkün olan kapsamlı bir nötron araştırma yelpazesi sunan Rosatom’un MBIR araştırma rektörü ve Rusya'nın ‘mega bilim’ projesi olan Kurchatov Enstitüsü'nün PIK reaktörü birbirini tamamlamaktadır.”

MBIR reaktör kabı, 12 metre uzunluğu, 4 metre çapı ve 83 tonu aşan ağırlığıyla benzersiz bir yapı olma özelliği taşıyor. Reaktör kabı, Nisan 2022'de, planlanandan 16 ay önce sahaya teslim edildi. Ekipman, Rosatom'un Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki Volgodonsk kentinde bulunan Atommash fabrikasında üretildi.