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Ronaldo'nun fiyatı belli oldu!

İspanyolların dünya devi Real Madrid, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu 100 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde satma kararı aldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:07
Ronaldo'nun fiyatı belli oldu!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ve İtalyan basınında Juventus'un yöneticileriyle, Cristiano Ronaldo'nun temsilcilerinin bir araya geldiğinin duyurulmasının ardından toplantı kararı alındı.

Marca Gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in transferle ilgili toplantıda bir araya geleceğini duyurdu. Perez'in, transfer söylentilerinden memnun olmadığı ve Mendes ile Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin uzatılması yönünde bir görüşme geçireceği kaydedildi. Juventus'tan başkan Andrea Agnelli ve CEO Giuseppe Marotta'nın menajer Jorge Mendes ile görüştüğü belirtildi.

TOPLAM 240 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYIRDILAR

PSG ve Manchester United'ın da istediği Cristiano Ronaldo için Juventus'un 4 yıllık teklif yaptığı ve bu süre için Ronaldo'ya toplam 120 milyon euro net, 240 milyon euro brüt maaş ödemeyi taahhüt ettiği öne sürüldü.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU HIGUAIN

İspanyol basını, yıllık 30 milyon maaş teklifine Cristiano Ronaldo'nun sıcak baktığını vurguladı. İtalyan basını ise, İtalya'da bu seviyede maaş olan bir başka ismin olmadığının altını çizerken, yıllık en çok kazanan ismin Gonzalo Higuain (7,5 milyon euro) olduğunu vurguladı.

Öte yandan Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için 100 milyon eurodan biraz fazla bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde başkan Florentino Perez'in 'Evet' diyebileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:07
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. İtalya
  4. Real Madrid
  5. Juventus
  6. Ronaldo

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