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Ronaldo'lu Juventus şampiyon oldu!

İtalya Serie A'da Juventus, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 23:04
Ronaldo'lu Juventus şampiyon oldu!

Serie A'nın 33. haftasında, açık ara puan farkıyla lider konumdaki Juventus, orta sıralarda yer alan Fiorentina'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, Nikola Milenkovic'in golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 37. dakikada Alex Sandro'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fiorentinalı German Pezzella'nın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, kalan bölümde skor avantajını koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önüne geçen Juventus, üst üste 8'inci, toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Üst üste 8 şampiyonluk

Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Lyon'a aitti.

Ronaldo tarihe geçti

Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 23:04
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