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Ronaldo'dan saç ekim merkezi yatırımı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronadol, futbol dışı bir sektöre yatırım yaparak İspanya'da saç ekim merkezi açtı.

19 Mart 2019 Salı 16:49
Ronaldo'dan saç ekim merkezi yatırımı

İtalya Seri A'da Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristino Ronaldo, İspanya'da saç ekim merkezine ortak oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz'de 10'da fazla kliniği bulunan merkezin yüzde 50 hissesini satın aldı ve şirketin İspanya'daki ilk şubesini açtı.

"Herkes dış görünüşe önem verir''

Kelliğin Avrupa ve dünyada büyük bir problem olduğunu belirten Cristiano Ronaldo"İnsanların kendilerine olan güvenlerini kazanmalarında ve saç ektirmekten utanmamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Herkes dış görünüşüne önem verir. Ben de dış görünüşüme en fazla dikkat eden kişilerden biriyim. Bu nedenle bana böyle bir teklif yapıldığında bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm" dedi.

Saç ekim ücretleri 4 bin euro ile 7 bin euro arasında

Projenin başarılı olacağına dair hiç şüphesi olmadığının altını çizen Cristiano Ronaldo"İspanyollara ve İspanya ekonomisine yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Cristino Ronaldo'nun ortak olduğu merkezin şimdiye kadar 35 bin saç ekim işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Saç ekim ücretlerinin ise 4 bin ile 7 bin euro arasında değişen fiyatlarla yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:49
  1. Avrupa
  2. İtalya
  3. Portekiz
  4. İspanya
  5. Juventus

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