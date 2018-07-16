Ronaldo sağlık kontrolünden geçti

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla antrenmanlara çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçti.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. 33 yaşındaki futbolcu, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.