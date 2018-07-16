Ronaldo Juventus'a imzayı attı

Real Madrid'deki 9 yıllık kariyerini bitirerek sürpriz bir şekilde juventus'a transfer olan Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, imza törenininden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI"

"Çok kolay cevap vereceğim bir soru değil bu. Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden. Benim için zor bir karardı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım oynamaya değer bir kulüp olduğunu söyledi. İtalya'daki en büyük kulüp."

"Ben hayatımda her zaman rekabet istedim. Sporting, Manchester, Real ve şimdi Juventus. Rüya gibi bir kariyer. Bu yeni rekabetim de, diğerleri kadar güzel olacak. Mutsuz değilim, kariyerimin bu noktasında böyle bir kulübe gelmek benim için harikaydı."

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

"Real Madrid'de 9 yıl geçirdim, harikaydi. Yeni bir adım attım. Motive olmuş durumdayım, konsantrasyonum yüksek. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Beni biliyorsunuz, hırslı biriyim ama yeni rekabetleri de seviyorum. Tarih yazmak istiyorum."

"İTALYA ZOR BİR LİG"

"İtalya taktik açıdan zorlayıcı bir lig. Zor olacaktır ama kariyerimde hep zorluklar yaşadım. Çok çalışacağım ve oyunuma güveniyorum, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yüzden sakinim"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIM!"

"Herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini biliyorum ama biz tüm kupaları almak için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor fakat Juventus'un onu da alması için uğraşacağım."