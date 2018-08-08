Ronaldo hakkında şok iddia! Korktuğu için ayrıldı

Faal futbolcular arasında en iyisi' denilince akla gelen iki isimden biri olan Cristiano Ronaldo'nun bu sezon İspanyol devi Real Madrid'den İtalyan devi Juventus'a transfer olması etrafında spekülasyonlar bitmiyor.

Juventus'un Real'e 100 milyonu aşkın bonservis ödemesinin üstüne 4 yıllığına 120 milyon vereceği Portekizli yıldızla ilgili son iddia Brezilya'nın Flamengo takımında top koşturan Everton Ribeiro'dan geldi.

O Dia gazetesine konuşan Ribeiro, 33 yaşındaki Ronaldo'nun, Real Madrid'in transfer ettiği genç yıldız Vinicius Junior ile rekabetten çekinerek Çizme'ye gitmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.

'REAL MADRİD'DE İDOL OLACAK'

Ribeiro, Flamengo'da birlikte oynadığı Brezilya'nın yeni umudu için şunları söyledi:

''Vinicius Jr. daha yeni 18 yaşına girdi. Bence Real'de rol model bir oyuncu haline gelecek. Flamengo'da 17 yaşındayken en üst düzey futbol oynadığını gördük. Ronaldo Real'den ayrıldı, çünkü Vinicius'dan korkuyordu. Onun kendisini yedek bırakacağını biliyordu.''

Real Madrid, Mayıs 2017'de 16 yaşındaki Vinicius ile sözleşme imzaladığını, ama sözleşmenin futbolcunun 18 yaşına gireceği Temmuz 2018'de etkin hale geleceğini açıklamıştı.

Nitekim 20 Temmuz'da Bernabeu Stadyumu'nda düzenlenen törenle Vinicius'un resmen Real Madrid oyuncusu olduğu açıklandı.

Flamengo genç yıldızla kiralama yoluyla bir sezon daha geçirmenin hesaplarını yapıyor, ama İspanyol devinden yapılan açıklamalar Vinicius'a bir an önce kavuşma yönünde.

Sözleşmenin ayrıntıları açıklanmasa da medya transferin 45 milyon euroya mal olduğunu yazdı.

REAL MADRİD TARİHİNE GEÇTİ

Real formasıyla çok başarılı 9 yıl geçiren, 438 maçta 451 gol kaydederek rekor kıran ve 5 kez Ballon d’Or kazanan Ronaldo'nun, geçen ay Juventus'ta sağlık testlerinden geçmesinin ardından, 20 yaşında bir futbolcudan daha iyi fiziksel durumda olduğuna dair raporlar basına sızdı.

GENÇLERDEN DAHA GENÇ

Buna göre Ronaldo'nun vücudunda yağ oranı yüzde 7, kas kütlesi ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ortalama bir futbolcunun vücudunda yüzde 11 oranında yağ, yüzde 46 oranında kas kütlesi bulunuyor.