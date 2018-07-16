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Ronaldo geldi, Juventus hisseleri tavan yaptı!

Dünyayı ayağa kaldıran dev transferiyle Juventus hisseleri Cristiano Ronaldo’nun imza gününde tavan yaptı. Milano Borsası’nda yüzde 2,67’lik artış Torino ekibine önemli bir kazanç sağladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48
Ronaldo geldi, Juventus hisseleri tavan yaptı!

Cristiano Ronaldo’nun transferi borsada Juventus’a kazandırmaya devam ediyor. Real Madridli futbolcu ile anlaşılmasının ardından geçtiğimiz hafta hareketlenmeye başlayan Torino ekibinin hisseleri yukarı doğru seyretmeye başlamıştı.

Son günlerde yeniden durgun bir seyire geçen Juventus hisseleri, bugün yıldız oyuncunun imza gününde yeniden hareketlendi ve borsayı hareketlendirdi. Kulübün borsada işlem gören hisseleri bugün itibariyle yüzde 2,67’lik bir artışa (0,83 euro) imza attı.

"GREV BAŞARISIZLIĞA UĞRADI"

Cristiano Ronaldo transferine dair FIAT işçilerinin başlattığı grevin başarısızlığa uğradığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada 1700 çalışanın yalnızca yüzde 0.3’lük kısmının greve gittiği belirtildi. İşçiler, FIAT’ın sahibi Andrea Agnelli'nin takımı Juventus’un yaptığı transfer için iki günlük greve gitmiş, Ronaldo transferinin faturasının işçilere kesildiğini savunmuştu.

JOSE MOURINHO: HERKES İTALYA'YI İZLEYECEK

Yıldız futbolcunun eski hocası Jose Mourinho, Juventus’un Cristiano Ronaldo transferini yorumladı. Bu transfer nedeniyle Torino ekibini tebrik eden Mourinho “Şimdi herkes Ronaldo yüzünden İtalya ligini izlemeye başlayacak. Nasıl Messi yüzünden İspanya ligi izleniyorsa öyle olacak” diye konuştu.

Skorer 

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48
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