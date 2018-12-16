Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus Serie A'nın 16. haftasında Torino'ya konuk oldu. Juventus Ronaldo'nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.16 Aralık 2018 Pazar 12:41
Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, konuk ekip Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçın büyük kısmında Juventus'un baskılı oyununa dayanmaya çalışan Torino, özellikle ilk yarıda etkileyici bir savunma performansı ortaya koydu.Bu sonuçla Juventus 46 puanla liderliğini sürdürürken, Torino 22 puanla 6. sırada kalmayı sürdürdü.
YORUM YAZ