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Aktüel Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti
Aktüel

Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:31:19 -
Romanya'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti

BÜKREŞ (AA) - Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan basın açıklamasına göre, TSİ 19.30 sularında çıkan yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10'unun hayatını kaybettiği, 6 hasta ve bir doktorun sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Nelu Tataru, Piatra Neamt şehrine hareketi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların yakın şehirdeki diğer hastanelere transfer edildiğini ve yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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