Romanya basını duyurdu! Konyaspor'un ardından Erzurumspor'da Latovlevici'ye talip oldu
İki Süper Lig ekibi Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve takımdan gönderilmesi kesinleşen Latovlevici'ye talip oldu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:04
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Romanya basınında yer alan habere göre BB Erzurumspor ve Atiker Konyaspor, Galatasaray'da gönderilemesi kesinleşen sol bek Iasmin Latovlevici'ye talip oldukları belirtildi.
Latovlevici daha önceden Karabükspor ve Gençlerbirliği forması giymişti.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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