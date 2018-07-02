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Romanya basını duyurdu! Konyaspor'un ardından Erzurumspor'da Latovlevici'ye talip oldu

İki Süper Lig ekibi Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve takımdan gönderilmesi kesinleşen Latovlevici'ye talip oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:04
Romanya basını duyurdu! Konyaspor'un ardından Erzurumspor'da Latovlevici'ye talip oldu

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Romanya basınında yer alan habere göre BB Erzurumspor ve Atiker Konyaspor, Galatasaray'da gönderilemesi kesinleşen sol bek Iasmin Latovlevici'ye talip oldukları belirtildi.

Latovlevici daha önceden Karabükspor ve Gençlerbirliği forması giymişti.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:04
  1. Karabük
  2. Konya
  3. Erzurum
  4. Galatasaray
  5. Konyaspor
  6. BB Erzurumspor
  7. Atiker Konyaspor
  8. Iasmin Latovlevici

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