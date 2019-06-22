Rodallega Denizlispor’da Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı.

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attıracak.

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. Trabzonspor’un eski oyuncusu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı. 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

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