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Rizespor, Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Iraklı oyuncusu Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:07
Rizespor, Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, 2015-2016 sezonunda takıma katılan Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.

"Dhurgham İsmail ile yollar ayrılmıştır"

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:07
  1. Çaykur Rizespor
  2. Rizespor
  3. Çaykur
  4. Dhurgham İsmail

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