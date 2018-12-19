Rizespor, Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, 2015-2016 sezonunda takıma katılan Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.

"Dhurgham İsmail ile yollar ayrılmıştır"

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.