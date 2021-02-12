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Ekonomi Rize’deki KOBİ’ler finansmana kolay erişecek
Ekonomi

Rize’deki KOBİ’ler finansmana kolay erişecek

Vakıf Katılım Rize Şubesi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Oda üyeleri, Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana daha rahat ulaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:54:00 -
Rize’deki KOBİ’ler finansmana kolay erişecek

Vakıf Katılım, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım Rize Şubesi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, Oda üyeleri, ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecek.

KOBİ’lerin yanında olduk

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk.

Avantajlarla dolu

Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rize şubemizin, Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”

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