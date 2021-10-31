Rize'de taşkınlara karşı önlemler alınıyor: Dere yatakları genişletilecek, bentler kurulacak

Rize'de şiddetli yağışların ardından dereler taşıyor, heyelanlar meydana geliyor. Kentte sel zararlarının önüne geçmek için riskli görülen 16 derede taşkın önleme projesi başlatıldı.

Doğu Karadeniz, en çok yağış alan ve dolayısıyla sel yaşanan bölge.

Yıllık 2 bin 400 kilogram ile Rize en çok yağış alan illerin başında geliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye yetkilileri Rize kent merkezinde yaşanabilecek taşkınlarda zararı en aza indirmek için harekete geçti.

16 dere yatağı genişleyecek

Üstü kapalı 16 derede taşkın riskine karşı temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin projeyle ilgili şunları söyledi:

"DSİ ile yaptığımız çalışmalarda bu derelerin rüsubat getirecek eğimlerin olduğu yerlerde, baraj niteliğinde tersip bentleri yapıyoruz ve oradan gelen rüsubat ciddi anlamda o bentlerin arkasında kalıveriyor ve derenin içerisinde sadece su akmış ve denize kavuşmuş oluyor."

Selle gelen moloz ve ağaç parçaları bentlerin ardında kalacak

Dere yataklarına kurulacak geçirgen bentler sayesinde suyun taşıdığı tortu ve malzemenin kente zarar vermesi önlenecek.

Köprü ve menfezlerin taş, toprak ve ağaç kütükleri ile tıkanması önlenince yerleşim birimleri taşkın tehlikesinden korunuyor.

Proje ile dere yatakları da yapılaşmadan arındırılacak. Geçirgen bentler sayesinde sel sonrası oluşacak maddi yükün de önüne geçilecek.