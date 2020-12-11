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Aktüel Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası
Aktüel

Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:55:55 -
Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için hatim duası

RİZE (AA) - Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için hatim duası okutuldu.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şehit Altuğ Verdi'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde Rize ge­ne­lin­de­ki tüm ca­mi­ler­de cuma namazı öncesi hatim duası okutuldu.

Hatim duasının yapıldığı camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nden yapılan yazılı açık­la­ma­da, "Başta Şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Altuğ Verdi olmak üzere bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran­la anı­yor, şehit ve gazi aile­le­ri­mi­ze min­net­le­ri­mi­zi sunu­yo­ruz." ifa­desine yer verildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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