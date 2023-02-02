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Aktüel Rize'de park halindeki otomobilde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Rize'de park halindeki otomobilde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 22:28:00 -
Rize'de park halindeki otomobilde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Kalkandere ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fındıklı köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kalkandere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının döndürülmesinin ardından yapılan incelemede D.K.'nın (55) otomobilin içinde yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde inceleme yapılmasının ardından Kabaoğlu'nun cesedi Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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