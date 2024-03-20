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Gündem Rize’de iki grubun kavgasında kan aktı: Sokak ortasında bıçaklar çekildi
Gündem

Rize’de iki grubun kavgasında kan aktı: Sokak ortasında bıçaklar çekildi

Yeniakit Publisher
2024-03-20 18:59:00 -
Rize’de iki grubun kavgasında kan aktı: Sokak ortasında bıçaklar çekildi

Olay, Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

 


Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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