Rize'de film gibi olay! Rögardan çıkarıldı
Kimliği belirsiz kişilerce Rize'de kaçırılmaya çalışan seyyar satıcı E.D. (30), yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Daha sonra kanalda ilerleyerek rögar kapağından yardım isteyince kurtarıldı.
Esrarengiz olay, akşam saatlerinde Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışılan seyyar satıcı E.D. dere yatağından girdiği yağmur suyu kanalına saklandı. Korkudan geri dönemeyen kişi, kanalda ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi ortasında bir rögarı yumruklayarak yardım istedi.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile gelen itfaiye ekiplerinin kapağını açtığı rögardan çıkarılan kişi, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.