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Gündem Rize’de evleri hasar görenlere yardım edilecek mi?
Gündem

Rize’de evleri hasar görenlere yardım edilecek mi?

Rize’de kimlere ne kadarlık yardım yapılacak? Rize geçtiğimiz günlerde bir kez daha sel ve heyelan felaketiyle karşı karşıya kaldı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği felakette onlarca ev ve iş yeri hasar gördü. Rizeliler kendilerine yardım edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Rize’de esnafa destek verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 09:36:00 -
Rize’de evleri hasar görenlere yardım edilecek mi?

Son yıllarda sık sık sel ve heyelan haberleriyle gündeme gelen Rize’de benzer bir tablo yine yaşandı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği afette 5 kişi yaralandı ve 236 bina hasar gördü. Rizeli vatandaşlar kendilerine destek sağlanıp sağlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Rize afet bölgesi oldu mu?

Rize’de evleri hasar görenlere yardım edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin afet bölgesi ilan edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Rizeli hemşehriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum” dedi.

 

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