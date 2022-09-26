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Aktüel Rize İyidere’de şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Rize İyidere’de şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Rize İyidere’de görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, baba ocağı Kayseri’nin Develi İlçesi Kılıçkaya Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 16:54:00 -
Rize İyidere’de şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Akit  Ankara

Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, memleketi Kayseri’nin Develi İlçesi Kılıçkaya Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına müteakip sonsuzluğa uğurlandı. Şehiden acılı annesine Türk Bayrağı’nı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy takdim ederek taziyelerini sundu.

Şehit Uzman Çavuş’un cenazesine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından “Rize İyidere’de görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Kahraman Jandarmamız Uzm. Çvş. Osman Özsoy’u, baba ocağı Kayseri’nin Develi İlçesi Kılıçkaya Mahallesi’nde Hakk’a uğurladık. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, jandarmamızın ve milletimizin başı sağolsun” diye yazdı.

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