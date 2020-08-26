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Aktüel Rize Belediyesi çay çöpünden enerji ve mangal kömürü üretecek
Aktüel

Rize Belediyesi çay çöpünden enerji ve mangal kömürü üretecek

Belediye Başkanı Rahmi Metin: - "ÇAYKUR'la yıllık 10 bin ton çay çöpü alım anlaşması yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:10:46 -
Rize Belediyesi çay çöpünden enerji ve mangal kömürü üretecek

RİZE (AA) - Rize Belediyesi, çay çöpünden mangal kömürü ve elektrik enerji üretimi sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yörede başlıca geçim kaynağı olan çayın çöpünden mangal kömürü ve elektrik enerjisi sağlayacak tesisin inşa edileceği alanda ilk kazmanın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Rahmi Metin, hem mangal kömürü hem de elektrik üretimi elde edebilecekleri bir tesisi hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Metin, ÇAYKUR'un işlemiş olduğu yıllık çay üretiminden arta kalan çay çöpünü yapacakları bu tesiste işleyerek mangal kömürü haline dönüştüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR'la yıllık 10 bin ton çay çöpü alım anlaşması yaptık. Ayrıca bunun yanında yine aynı tesisimizde üretim aşamasında çay çöpünün içerisinden yüzde 16'lık bir oranda yağ çıktığı için oluşacak olan gazdan 0.8 megavatlık elektrik üretimi elde edilecek. Bu sektörde Türkiye'nin büyük oranda yapmış olduğu ithalatın bir kısmını yerli ve milli olarak bu bölgede üretmiş olacağız. Bunu hem çayımızın değerlendirilmesi hem de Rize Belediyesine önemli bir gelir sağlamak adına yapıyoruz. Aynı zamanda bu gelir ilerleyen yıllarda vatandaşımıza da hizmet olarak geri dönecektir. Tesisimizi 5 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde aktif hale getirmeyi hedefliyoruz."

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