Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Rize-Artvin havalimanının açılışı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Rize-Artvin havalimanının açılış tarihini duyurdu. Peki, havalimanı ne zaman açılacak?
Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?
Türkiye’nin 57.havalimanı Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022’de açılacak.
Rize Artvin Havalimanı inşaatı ne zaman başladı?
Rize-Artvin Havalimanı Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. Havalimanının inşa çalışmaları 2017’de başladı.