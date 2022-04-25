  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?
Aktüel

Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Rize-Artvin havalimanının açılışı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 19:19:00 -
Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Rize-Artvin havalimanının açılış tarihini duyurdu. Peki, havalimanı ne zaman açılacak?

Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılacak?

Türkiye’nin 57.havalimanı Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022’de açılacak.

Rize Artvin Havalimanı inşaatı ne zaman başladı?

Rize-Artvin Havalimanı Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. Havalimanının inşa çalışmaları 2017’de başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay