Rıza Kayaalp'in mutlu günü
- Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi, Zeynep Yılmaz'la nişanlandı15 Aralık 2018 Cumartesi 22:57
İSTANBUL (AA) - Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz'la nişanlandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başarılı güreşçinin evliliğe ilk adımı atarak Zeynep Yılmaz'la aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı belirtildi.
Açıklamada, genç çifte mutluluk dileğinde de bulunuldu.
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