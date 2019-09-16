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Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası’nda 13 kiloda finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası’nda 13 kiloda finale yükseldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası’nda 13 kiloda finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası’nda 13 kiloda finale yükseldi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
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