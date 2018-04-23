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Rıza Çalımbay patladı! Bazıları art niyet arıyor ama...

Trabzonspor'da istenilen skorların alınamamasının ardından camiada eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Çalımbay, yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
Rıza Çalımbay patladı! Bazıları art niyet arıyor ama...

Trabzonspor son 2 maçta kaybettiği 5 puanla Avrupa bileti yolunda büyük bir yara alırken, takımın kayıplarında yaşanan talihsizler de büyük rol oynadı. Neredeyse hiçbir maçta zorunlu değişiklik dışında oyuna hamle yapamayan teknik direktör Rıza Çalımbay da bu durumdan yana hayli dertli.

Bordo-Mavililer'in hocası yakın çevresiyle bu durumu paylaşırken, "Belki bazıları burada art niyet arıyor ama yok. Sadece bir durum tespiti yapıyorum. Yaşadığımız talihsizlikler ortada. Ayrıca çok iyi oynadığımız birçok maçta da puan kayıpları yaşadık. Son olarak Sivas maçı da öyle oldu. Kazanmaya çok yaklaştık ama olmayacak goller kaçtı" ifadelerini kullanıyor.

'GEREKENİ YAPACAKSINIZ'

Rıza Çalımbay'ın benzer sözleri Sivasspor mücadelesinden sonra soyunma odasında da sarf ettiği bildirildi. Basın önünde yenilgiye rağmen öğrencilerini öven Bordo- Mavililer'in hocasının futbolcularına karşı, "Bugün kazanmak için elinizden geleni yaptık. Oyun içinde ciddi talihsizlikler yaşıyoruz. Başınızı öne eğmeyin, dik durun. Kalan 4 maçta sizlerin Trabzonlulara gereken mutluluğu yaşatacağınızdan eminim" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
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