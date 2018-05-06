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Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildikleri maçın ardından futbolcularını suçladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 00:06
Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, defansif olarak çok hata yaptıklarını belirtirken futbolcuları eleştirdi.

''BEN İNANAMADIM BU KADAR HATAYA''

5 gol yedikleri maçın ardından defanslarını eleştiren Çalımbay, ''Böyle maçların zor olduğunu, aynı günde kazanılamayacağını zaten söylemiştim. Takımı çok iyi hazırlamak gerekiyor. Dış etkenleri de bir arada tutmak gerekiyordu. Malesef futbolun içinde olan şeyler bunlar. Çok kötü goller yedik. Defansımız çok hata yaptı. Bir takım bu kadar hata yapabilirdi. Ben inanamadım bu kadar hata yaptığımıza. Bir pozisyonda onlar pozisyona girmedi, biz verdik hatta. Pozisyona da girdik, onları atmamız gerekiyordu. Defansif olarak çok kötüydük. İkinci yarı 5-6 kez geldiler 3 gol attılar. Bu kadar hata yapınca mağlubiyet kaçınılmaz. Defansımız inanılmaz kırılgandı.'' şeklinde konuştu.

''TARAFTAR NORMAL TABİİ''

Taraftarların takıma gösterdiği tepkiyi normal karşılayan teknik adam, ''Taraftar normal tabi, takımlarının yenilmesini istemezler. Tepki göstermeleri normal. Takımı pozisyona giriyor atamıyor, rakibi pozisyona girmeden gol atıyor. Tabii ki tepki gösterecekler. O kadar hata olmaması gerekiyor tabii...'' dedi.

''LİGİ 5. BİTİRECEĞİZ''

Yenilgiye rağmen ligi 5. sırada bitireceklerini kaydeden Rıza Çalımbay, ''Hakem çok hata yaptı bugün. İlk yarıda bizim oyuncuya darbe geldi, oyunu devam ettirdi ve devamında gol yedik. Orada devam ettirmemesi gerekiyor. Yardımcı hakem de görebilir. Mağlubiyeti hak edecek bir şekilde hata yaptık ama pozisyonlara da girdik. Ligi 5. sırada bitireceğimizi söyleyebilirim. Buna inanıyorum. Bugün de iki arkadaşımız cezalı duruma düştü. Zaten sıkıntılıydık daha da sıkıntılı olduk. Son iki maçı kazanacağız inşallah.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 00:06
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