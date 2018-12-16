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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk yorumu: Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Galatasaray maçını yorumlarken Fenerbahçe'nin de son durumunu değerlendirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 01:53
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk yorumu: Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil

Süper Lig'in 16. haftasında lider Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi ve zirve yarışındaki iki takımda ikişer puan kaybetti.

Maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Deneyimli yorumcu, zirvedeki kaybedilen puanların Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk inancını artırdığını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 mücadelede 14 puan topyalabildi ve puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

Rıdvan Dilmen'in açıklamları şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil. Bir çıkış yakalarız diye bekliyorlar. Herkes puan kaybediyor.

''8 puan farkı görebiliyorsunuz...''

Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcular vardı. Serdar Aziz, 3 maç sonra oynadı mesela. Hoca, son dakikalarda forvetsiz oyuna döndü. Böyle baktığınızda Galatasaray puan aldı. İki takımın oyununa baktığınız zaman aradaki 8 puan farkı görebiliyorsunuz zaten. "

"Terim, öndekileri 'basın' diye uyarmış. İlk yarıda işe yaradı ama top sizdeyse daha az yorulursunuz. 53'ten sonra Galatasaray yorulunca Başakşehir üstünlüğü ele aldı. Taktik faullerle rakibi durdurdu. Fatih Terim, plan olarak sadece forvet değil çok sayıda pozisyon aradıklarının mesajını verdi. Çok ciddi puan kayıpları yaptınız. Biraz eleştiri yapmak zorundayım."

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:53
  1. Fenerbahçe
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Galatasaray
  4. Medipol Başakşehir
  5. Süper Lig

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